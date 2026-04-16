Уряд підготував проєкти для захисту водопостачання: Кулеба пояснив їх логіку

Уряд сформував портфель із 26 спецпроєктів для захисту критичного водопостачання у межах планів стійкості з підготовки до наступної зими.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд та ключових елементів систем.

"Ми не можемо прогнозувати, по якому саме місту або об'єкту Росія спробує вдарити. Саме тому логіка не в тому, щоб вгадувати напрямок атаки, а в тому, щоб зменшити вразливість системи в цілому.

Наразі окремо вже сформований портфель із 26 спецпроєктів по критичному водопостачанню. Він охоплює обласні центри, Київ і великі міста та передбачає захист, резервні джерела, автономні рішення і мобільні водозабірні комплекси швидкого реагування", - повідомив Кулеба.

Він додав, що насамперед йдеться про інженерно-технічний захист об'єктів водопостачання.

"Друге – створення резервних джерел водозабору, щоб місто не залишалося без води у випадку ураження основного джерела.

Третє – резервне енергоживлення для водоканалів, включно з генераторами та іншими автономними рішеннями.

Четверте – модернізація обладнання і кільцювання мереж там, де це потрібно для стійкості", - розповів Кулеба.

Нагадаємо:

План стійкості — це стратегія підготовки українських міст та регіонів до наступного опалювального сезону. Він забезпечує захист критичної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання та потребує бюджетного фінансування (наприклад, для Києва — 61,6 млрд грн).

В Україні виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина, нижчий темп - у Чернівецькій, Полтавській, Херсонській областях.