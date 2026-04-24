Ще в трьох поїздах з'являться жіночі вагони
Уже відкрито продаж на жіночі купе в поїздах №7 Харків — Одеса, №12 Львів — Одеса, №92 Львів — Київ з відправленням з 1 травня.
Про це повідомляє пресслужба "Укразалізниці".
Йдеться, що жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку "Укрзалізниці".
За інформацією перевізника, жіночі купе з 1 травня будуть в потягах:
→ №1/2 Харків — Ворохта
→ №3/4 Запоріжжя — Ужгород
→ №5/6 Запоріжжя — Ясіня
→ №15/16 Харків — Ясіня
→ №17/18 Харків — Ужгород
→ №22/21 Львів — Харків
→ №26/25 Одеса — Ясіня
→ №29/30 Київ — Ужгород
→ №38/37 Київ — Запоріжжя
→ №41/42 Дніпро — Трускавець
→ №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
→ №75/76 Київ — Кривий Ріг
→ №81/82 Київ — Ужгород
→ №95/96 Київ — Рахів
→ №98/97 Ковель — Київ
→ №7 Харків — Одеса
→ №12 Львів — Одеса
→ №92 Львів — Київ
В УЗ нагадали, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за "нішевість" немає.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2026 року понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами завдяки механізму держзамовлення, близько 2,6 мільйона пасажирів їхали у прифронтові області та у зворотному напрямку.