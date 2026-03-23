Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 24 березня

У вівторок, 24 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 21 копійку до 50,88 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долар не зміниться - 43,82 грн.

Офіційні курси на вівторок 24 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,82 грн (43,82 грн станом на 23 березня);

1 євро – 50,88 грн (50,67 грн станом на 23 березня).

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.