НБУ відкликав ліцензії великої мережі обмінників: репутація небездоганна

Національний банк України відкликав ліцензію ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" на кредитування коштами та банківськими металами, а також на проведення готівкових валютних операцій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, ще 24 листопада 2025 року регулятор визнав ділову репутацію ТОВ "Ліберті фінанс" небездоганною, оскільки виявив факти безліцензійної діяльності. Зокрема, компанія надавала платіжні послуги без необхідної реєстрації та дозволів.

Також ознаки небездоганної репутації були зафіксовані у власника істотної участі та керівного складу "Ліберті фінанс".

Профільний комітет НБУ затвердив рішення про відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії та торгівлю валютою в готівковій формі 23 березня 2026 року.

Рішення набирає чинності з моменту офіційного сповіщення установи.

ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" - українська фінкомпанія, що спеціалізується на обміні валют та брокерських послугах, маючи велику мережу пунктів по всій Україні. Компанія працює з 2015 року.

Засновником та керівником компанії є Антон Ткаченко.

Нагадаємо:

Нацбанк заборонив ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" та пов'язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси "КИТ Group" ("KIT GROUP").