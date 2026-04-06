Депутати знову хочуть скасувати статус політично значущих осіб: додали норму в проєкт закону

В законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Крім того, за її словами, пропонується зробити національними публічними діячами працівників держбанків, які відповідають за проведення фінансового моніторингу.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.

Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких №15110, №15111 та №15112 (альтернативою якого є №15112-1).