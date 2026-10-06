У товариства мисливців забрали 30 тисяч гектарів військового містечка на Рівненщині

Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір про ведення мисливського господарства на 30 тис. гектарів земель військового містечка та зобов'язав Рівненську гарнізонну організацію товариства військових мисливців і рибалок Західного регіону України звільнити угіддя.

Про це свідчить рішення суду.

У 2011 році Рівненська обласна рада передала організації мисливські угіддя площею 30 тис. гектарів у користування строком на 25 років. Вони розташовані на землях військової частини, номер якої прихований у судовому реєстрі.

Йдеться про польові угіддя на території Малолюбашанської сільської ради Рівненського району.

Наступного року організація уклала з Північно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства типовий договір про умови ведення мисливського господарства.

У 2023 році Господарський суд міста Києва визнав незаконним і скасував пункт рішення облради 2011 року про передачу цих угідь.

Суд дійшов висновку, що під час передачі порушили законодавчий порядок користування землями оборони, які мають особливий режим використання.

Попри це, договір 2012 року залишався чинним. Господарський суд Рівненської області визнав його недійсним і зобов'язав організацію звільнити угіддя.

Суд зазначив, що законодавство не передбачає ведення мисливського господарства на землях оборони, цільове призначення яких не є мисливським.

У рішенні також йдеться, що спірні землі загальною площею 30 тис. гектарів були передані Міністерству оборони в особі квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне.

Суд вказав, що використання угідь порушує права держави в особі Рівненської обласної військової адміністрації.

Засновником Рівненської гарнізонної організації є громадська організація "Товариство військових мисливців та рибалок Західного регіону України" зі Львова. Її керівником вказаний Віталій Бурцев.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов`язав ГО "Мукачівське районне товариство мисливців та рибалок Острож" (Закарпатська область) звільнити мисливські угіддя загальною площею 968,8 га на території військового містечка №14.