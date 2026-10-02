П'ятьом посадовцям оголосили підозри за "дерибан" земель Солотвина

На Закарпатті розслідують схему, за якою землі державного Солотвинського солерудника поділили на понад 460 ділянок, частину з яких передали у приватну власність.

Про це повідомила прокуратура.

За даними слідства, під час оформлення нових меж площу земель підприємства зменшили зі 135 до 59,3 га. На території, що опинилася поза його користуванням, сформували окремі ділянки.

Фото: прокуратура

Слідство вважає, що підозрювані забезпечили виготовлення та затвердження документації, на підставі якої землі зарахували до запасу селищної ради. Це створило можливість зберегти у приватній власності ділянки, сформовані коштом державної землі.

Фото: прокуратура

П'ятьом посадовцям повідомили про підозру. Серед них — колишній голова селищної ради, кадастровий реєстратор і директор компанії, яка розробляла документацію із землеустрою.

Фото: прокуратура

За повідомленням прокуратури, експертизи вже підтвердили незаконність виділення частини ділянок загальною площею 1,2 га. Законність формування решти ділянок, їх передачі у приватну власність та зміни цільового призначення ще перевіряють.

Землі розташовані навколо солоних озер Солотвина. На частині території вже працюють бази відпочинку.

Залежно від ролі підозрюваним інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією.

Нагадаємо:

Поліцейські повідомили про підозру державній реєстраторці, яка незаконно переоформила землі під Києвом на 31 мільйон гривень, її загрожує до шести років позбавлення волі.



