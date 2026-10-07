Ділянка за чверть мільйона доларів: під Ужгородом викрили земельну аферу

Під Ужгородом викрили аферу з оформленням землі: прокуратура повідомила про підозру посадовцю та інженеру-землевпоряднику.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Ужгородська окружна прокуратура повідомила про підозру посадовцю Баранинської сільради та інженеру-землевпоряднику у земельній афері неподалік Ужгорода.

За даними УП у правоохоронних органах, підозру отримав Ярослав Крупанич, начальник відділу земельних відносин, екології та житлово-комунального господарства Баранинської сільської ради

"Йдеться про землю у селі Барвінок, що знаходиться безпосередньо біля Ужгорода, обабіч міжнародної траси "Київ–Чоп". Через вигідне місце розташування землі тут мають високий комерційний та інвестиційний потенціал", – говориться у повідомленні.

Кілька днів тому, цю ділянку намагались перепродати через маркетплейс за понад 250 тис дол, зазначили у прокуратурі.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

Як встановлено в межах розслідування, підозрювані у 2025 році сформували окрему ділянку площею 0,2 га, посилаючись на рішення сільради ще від 1993 року про передачу місцевому мешканцю 0,6 га землі.

При цьому старе рішення не містило конкретних меж, координат чи місця розташування цієї землі.

Підозрювані на власний розсуд визначили найбільш привабливе місце розташування та межі ділянки.

Надалі її внесли до Державного земельного кадастру, посадовець сільради погодив документацію та засвідчив своїм підписом і печаткою матеріали щодо встановлення меж.

У залежності від скоєного підозрюваним інкриміновано підроблення офіційних документів, зловживання та пособництво у зловживанні службовим становищем, а також службове підроблення.

"Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також арешт належного їм майна та арешт незаконно набутої ділянки. Встановлюються усі обставини схеми та причетні", – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Оперативний супровід – регіональні управління СБУ та ДВБ Нацполіції.

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