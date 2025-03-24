Ключевая система продажи билетов "Укрзализныци" выдержала кибератаку

Ключевая система продажи билетов "Укрзализныци", на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.

Об этом сообщает пресс-служба АО ""Укрзализныця".

В компании отметили, что сейчас продолжается восстановление ключевых систем из резервных копий.

При этом, ключевая система продажи билетов выдержала кибератаку.как сейчас работает "Укрзализныця":

билеты продаются через кассы и на 24 и 25 марта начали продажу международных билетов в кассах;

если билет не успеть приобрести, то их можно оформить прямо в поезде (могут не быть в наличии места всех классов, но стремимся довезти всех).

Сейчас продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток: 24 и 25 марта.

"Возврат билетов на поезда в текущие сутки - по предварительному алгоритму: за час до отправления вашего рейса пришлите нам на электронную почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона.

Мы обработаем заявку на возврат в течение 3 суток с момента восстановления работы систем", - говорится в заявлении.

Напомним:

Онлайн-системы "Укрзализныци" в воскресенье 23 марта подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и сейчас продолжается.