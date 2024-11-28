До кінця доби будуть застосовувати три черги відключень світла одночасно – "Укренерго"

У четвер, 28 листопада, до кінця доби застосовуватимуться три черги побутових споживачів одночасно.

Про це повідомили в "Укренерго".

Підкреслюється, що причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

Нагадуємо, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги - визначають обленерго", - пояснили в "Укренерго".

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки вночі та вранці 28 листопада були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.

"Укренерго" прогнозувало, що екстрені відключення будуть тривати до 20:00.

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Згодом аварійні відключення було скасовано.