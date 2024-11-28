До конца суток будут применять три очереди отключений света одновременно – "Укрэнерго"

В четверг, 28 ноября, до конца суток будут применяться три очереди бытовых потребителей одновременно.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании также призывали потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Напомним:

В результате массированной ракетно-дроновой атаки ночью и утром 28 ноября были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.

"Укрэнерго" прогнозировало , что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00.

В четверг, 28 ноября, Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

В связи с воздушной тревогой и из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки в Украине введены экстренные отключения света.

Впоследствии а варийные отключения были отменены .