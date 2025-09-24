В Украине запускают онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности: какие условия

В Украине запускают онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности в "Дії".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственное, что останется офлайн, - это выездная проверка на месте", - отметила Свириденко.

Для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит им быстро обмениваться документами и комментариями.

Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от 1 месяца.

В Украине сейчас зарегистрировано 125 операторов, большинство - украинские, только 8 из них иностранные.

"Масштабирование и ускорение разминирования - среди ключевых приоритетов правительства. Ведь Украина сегодня - одна из самых заминированных стран мира", - отметила Свириденко.

Напомним:

По оценке Расчетной палаты, около четверти территории Украины, - более 13,9 млн га, - подверглись воздействию боевых действий. В то же время восстановление безопасного использования этих земель - их обследование и разминирование, осуществляется очень низкими темпами.