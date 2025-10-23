Рада підтримала виділення паркомісць для машин з дітьми

В Україні зʼявляться паркомісця для авто з дітьми

Верховна рада проголосувала за законопроєкт про зобовʼязання до власників паркувальних майданчиків виділяти окремі місця для авто з дітьми до трьох років.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Як зазначають у повідомленні, документ передбачає створення спеціальних місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років і мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі.

Власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування зобов'язані виділяти не менше 5% місць для таких транспортних засобів, але щонайменше одне місце на кожному майданчику.

Місця виділятимуться знаком або розміткою.

Закон має набути чинності через три місяці після його публікації, однак перед цим його має підписати президент.

