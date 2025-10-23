Українська правда
Українців найбільше цікавлять електрокари серед вживаних авто до 5 років: популярні моделі

Віктор Волокіта — 23 жовтня, 09:15
Українці у вересні 2025 року придбали 8,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 55%.

Про це повідомляє "Укравтопром"

Далі йдуть бензинові авто – 31%, гібридні – 9%; дизельні – 4%; авто з ГБО – 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 929 од.;
  2. TESLA Model 3 - 520 од.;
  3. KIA Niro - 353 од.;
  4. NISSAN Rogue - 232 од.;
  5. HYUNDAI Kona - 231 од.;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 191 од.;
  7. MAZDA CX5 - 189 од.;
  8. AUDI E-Tron Sportback - 177 од.;
  9. FORD Escape - 153 од.;
  10. AUDI Q5 - 149 од.

Як повідомлялося, впродовж вересня український автопарк поповнили 23,3 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 35% цієї кількості.

Нагадаємо:

Українці із січня по вересень 2025 року придбали 14684 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 87%.

