Компенсації за тимчасове проживання: уряд затвердив нові механізми відновлення житла

Кабінет міністрів затвердив додатковий механізм компенсації за пошкоджене від обстрілів житло.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Рішення передбачає адресні виплати із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла.

Фінансування відбувається з міжнародної допомоги та за рішенням громади – з місцевих бюджетів.

"Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою "єВідновлення", – йдеться у повідомленні.

В Кабміні пообіцяли, що основні етапи компенсанції можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.

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