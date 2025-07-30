Уряд збільшує допомогу аграріям у прифронтових регіонах

Уряд розширює підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання Кабінету Міністрів України.

Зокрема, уряд оновив механізм державної підтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі.

"Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні", – підкреслила прем’єр-міністр.

Свириденко повідомила, що фінансування з держбюджету буде спрямовано на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.

"Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", – пояснила глава Уряду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.

Серед ключових пропозицій, які озвучили представники ОВА, – пільгове оподаткування, компенсація витрат на гектар оброблюваних угідь та необхідність запуску зрошення на відповідних територіях.

Раніше у Держпродспоживслужбі повідомили, що головними причинами нашестя сарани в Україні стали підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна та занедбані землі біля фронту.

Також повідомлялося, що сарана поширювалася з прифронтових регіонів, що завадило моніторингу. У південних регіонах, тій же Миколаївській області, соняшник вже просто "горить" через посуху та спеку, врожаю аграрії вже не сподіваються.