У Краматорську більше не виплачуватимуть єВідновлення за пошкоджене росіянами майно

В Краматорську більше не виплачуватимуть компенсацій за пошкоджене майно. Лише за знищене

Оскільки Краматорську громаду внесли до переліку зони активних бойових дій 21 серпня, мешканцям перестануть виплачувати єВідновлення за пошкоджене росіянами майно.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Відповідно до Порядку надання компенсації за пошкоджене майно по державній програмі єВідновлення, в територіальних громадах, внесених до переліку зони активних бойових дій, призупиняються виплати компенсацій за пошкоджене майно.

Програма компенсацій за зруйноване майно продовжить діяти без змін.

Заявки на компенсацію за пошкоджене майно, подані до 21 серпня, будуть відпрацьовані комісією з єВідновлення згідно з чергою. За них кошти виплатять.

Мешканці Краматорської громади можуть звернутися для отримання консультацій на вул. Ювілейна, 44, з понеділка по п'ятницю, о 9-17 годині, або за телефоном 050-425-0999.

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