Мінекономіки повідомило, коли виплатять "національний кешбек" за серпень

Виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі.

Про це інформує Мінекономіки.

Йдеться, що завершуються фінальні процедури перед запуском виплати.

"Затримка пов'язана із технічним процесом погодження. Адже фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану. І саме за серпень сума виплат буде найбільшою за весь час діяльності програми – 509 млн грн", – повідомили в міністерстві.

Наступним етапом почнуться виплати Національного кешбеку за вересень, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

Востаннє про виплату кешбеку влада звітувала на початку вересня. Тоді там заявили, що виплатили українцям рекордні 5,07 млрд грн.

Платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців протягом двох місяців через брак фінансування для програми.