Українцям почали виплачувати "нацкешбек" за серпень: сума виплат – рекордна

В Україні розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек". Найближчими днями її учасники отримають від держави 509 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша у порівнянні з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, за серпень 3,6 мільйона українців покупців придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн.

Йдеться, що до "Національного кешбеку" вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку.

Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку, інформує Мінекономіки.

Читайте також: Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає

Нагадаємо:

Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

На початку вересня стало відомо, що українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек". Це була найбільша сума за місяць від старту програми.

На початку листопада Мінекономіки повідомило, що виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі.