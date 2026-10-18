Уряд створив комісію з продажу Сенс Банку та Укргазбанку

Кабінет міністрів утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Премʼєр зазначив, що до її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження Уряду.

Мінфін уже обрав радників для обох банків.

Нагадаємо:

Національний банк України у серпні покарав Укргазбанк та чотири небанківські фінустанови за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

У вересні у "Сенс Банку" заявили, що звільнити голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака, як того вимагає Національний банк (НБУ), може тільки наглядова рада, яка не матиме кворуму доти, доки НБУ не погодить нових членів.