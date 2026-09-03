Немає кворуму: "Сенс банк" відреагував на вимоги НБУ звільнити Ступака

Звільнити голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака, як того вимагає Національний банк (НБУ), може тільки наглядова рада, яка не матиме кворуму доти, доки НБУ не погодить нових членів.

Про це йдеться в заяві "Сенс банку" щодо поточної ситуації з питань корпоративного управління.

"Триває оновлення складу Наглядової ради АТ "Сенс Банк". У серпні Національним банком України було погоджено незалежного члена Наглядової ради – міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження НБУ ще двох новопризначених членів.

Після вступу на посаду одного з них наглядова рада матиме необхідний склад для проведення правомочних засідань. Зокрема, до повноважень наглядової ради належить прийняття рішень щодо припинення повноважень голови правління, а також інших рішень у межах її виключної компетенції", – йдеться в заяві.

Банк підтвердив, що отримав рішення НБУ про невідповідність Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та вимогу вжити невідкладних заходів для припинення його повноважень.

Водночас там зазначили, що Ступак, як і інші особи, зафіксовані на плівках НАБУ від 19 серпня, відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків та не мають доступу до управління банком.

Обов'язки голови правління банку виконує заступниця Ступака Олена Зубченко, яка раніше працювала у Приватбанку та Міністерстві фінансів.

Нагадаємо:

2 вересня Нацбанк визнав голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака таким, що не відповідає вимогам професійної придатності: уряд має звільнити його з посади.

Того ж дня ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.