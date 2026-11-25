У жовтні загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема ФОП, в українських банках зросла на 13,3 мільярда гривень. На 1 листопада вона становила понад 1792,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 1170,9 млрд грн становили вклади у національній валюті (за жовтень сума зменшилась на 1,5 млрд грн). Вклади в іноземній валюті становили в еквіваленті 622,0 млрд грн (зросли на 14,8 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2026 року зберігається на рівні 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%. Сума їх вкладів зросла до 209,1 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

59,56% - зберігається у банках з державним капіталом;

23,06% - у банках з приватним капіталом;

17,38% - у банках іноземних банківських груп.

Нагадаємо:

Портфель ОВДП у власності фізичних осіб на початок листопада оновив історичний максимум та становить 173,1 мільярда гривень.