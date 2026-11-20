Європейські регулятори посилюють увагу до Revolut після виявлення використання його сервісів пов'язаними з Росією відмивачами грошей та італійськими злочинцями, зокрема наближеними до мафії.

Про це пише Financial Times.

У Швеції правоохоронці встановили, що пов'язані з Росією відмивачі грошей використовують Revolut для конвертації злочинних доходів у криптовалюту та переказування коштів за кордон.

Поліція проаналізувала підозрілі операції на 2,9 млрд шведських крон, або близько 259 млн євро, і назвала Revolut одним із найпоширеніших інструментів виведення таких коштів зі Швеції. Найчастіше через нього гроші переказували до Литви та Ірландії.

Керівник шведської фінансової розвідки Мануель Феррер заявив FT, що необанки, зокрема Revolut, імовірно, систематично використовують для переміщення злочинних доходів.

За його словами, швидка онлайн-реєстрація, міжнародні платежі та можливість конвертації коштів у криптовалюту підвищують ризики відмивання грошей і потребують посиленого контролю.

В Італії суд передав місцеві операції Revolut під нагляд призначеного адміністратора на 12 місяців через серйозні недоліки систем протидії відмиванню грошей. Рішення стосується лише роботи компанії в цій країні.

Розслідування італійської фінансової поліції встановило, що недоліки контролю дозволили 24 засудженим або особам, які перебувають під слідством, приховати операції на 41,9 млн євро у 2021–2026 роках. Інші банки подали щодо цих людей 265 повідомлень про підозрілі транзакції.

Окремо FT отримало дані британської Служби фінансового омбудсмена: у 2025 році клієнти Revolut передали їй 5076 скарг щодо шахрайства — найбільше серед фінансових установ третій рік поспіль. До омбудсмена звертаються після відмови банку компенсувати втрати.

Revolut заявив про нульову терпимість до фінансових злочинів, постійні інвестиції в системи контролю та співпрацю з регуляторами й поліцією.

Нагадаємо:

17 листопада стало відомо про передачу італійського підрозділу Revolut під судове управління через недоліки фінансового контролю.

У грудні 2025 року Revolut повідомив про припинення обслуговування резидентів України через вимоги місцевого законодавства.