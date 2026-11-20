Верховний Суд 23 листопада розгляне позов Фонду гарантування вкладів до пов'язаних осіб банку "Михайлівський" на суму понад 682,2 млн грн

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

У межах цієї справи Фонд оскаржує у Верховному Суді рішення судів попередніх інстанцій.

Під час виведення з ринку ПАТ "Банк "Михайлівський" було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій:

виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних проводок;

придбання фіктивних прав вимоги на грошові кошти за договорами з продажу "сміттєвих" цінних паперів;

видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам.

Справа, яку розгляне Верховний Суд, стосується епізоду, за яким банк за кілька днів до визнання його неплатоспроможним втратив пул якісних споживчих кредитів фізосіб загальною балансовою вартістю понад 682 млн грн без реального надходження коштів. Тобто фактичної оплати за відступлення Банком кредитного портфелю не відбулось.

18 травня 2016 р. єдиний акціонер банку, ТОВ "Екосіпан", який належав бізнесмену Віктору Поліщуку (зараз перебуває під санкціями) з часткою в статутному капіталі 92,5%, ухвалив рішення передати за договором факторингу згаданий кредитний портфель ТОВ "ФК "Плеяда". Після чого ця компанія відступила кредити ще одній пов'язаній компанії – ТОВ "ФК "Фагор".

У липні 2021 року, коли Банк уже перебував у процедурі ліквідації, Північний апеляційний господарський суд визнав цю оборудку нікчемною, після чого Фонд звернувся до суду з позовом до колишнього бенефіціара Банку та заступника голови правління про стягнення збитків у розмірі понад 682,2 млн грн.

Суди першої та попередньої інстанцій відхилили позов Фонду через позовну давність.

Нагадаємо:

Віктор Поліщук – колишній власник банку "Михайлівський", який НБУ вивів з ринку у 2016 року. Причиною банкрутства стало те, що клієнти банку, вносячи у нього депозити, фактично віддавали свої гроші не у банківську установу, а пов'язаним із Поліщуком компаніям. Інформація про це значилася у договорі про відкриття депозиту, проте була написана дрібним шрифтом.

Детальніше про цю історію ЕП писала у цій публікації: Украсти в держави мільярди і не стати злочинцем. Історія банку "Михайлівський"

У 2025 році "Українська правда", в межах підготовки до відзначення свого 25-річчя, хотіла орендувати простір в ТРЦ "Гулівер", який належав Поліщуку. Проте тоді адміністрація ТРЦ поставила умову: вона погодиться на співпрацю лише у тому разі, якщо статтю про виведення грошей з банку "Михайлівський" знімуть із сайту.

Згодом в інтерв'ю ЕП Віктор Поліщук заперечував відповідні вимоги та заявив, що "просто емоційно відреагував".

Після того, як "Михайлівський" вивели з ринку та виявили схеми з виведення коштів вкладників на підконтрольні Поліщуку компанії, клієнти банку почали протестувати, адже на підписані з компаніями угоди про залучення депозитів не поширювалися гарантії ФГВФО.

У серпні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко пообіцяв вкладникам "Михайлівського", що візьме слідство в цій справі "під свій особистий контроль" та доб'ється від ексвласників фінансової установи повернення грошей вкладникам.Згодом повернути гроші вкладникам вирішили коштом платників податків, а не стягнувши їх з Поліщука.

15 листопада 2016 року Верховна Рада ухвалила внесений Порошенком закон, який прирівняв ошуканих вкладників банку Поліщука до вкладників інших банків, чим збільшила зобов'язання Фонду гарантування на 1,1 млрд грн.