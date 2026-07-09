Найбільша уранова шахта Європи отримає позику на модернізацію – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення про надання 555 мільйонів гривень позики ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на модернізацію, що збільшить видобуток уранової руди.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Енергоатом" надасть "СхідГЗК" поворотну фінансову допомогу до кінця 2027 року. Кошти дозволять підприємству збільшити видобуток уранової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату.

Підприємство розробило план розвитку, який передбачає модернізацію:

придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тонн на місяць;

будівництво нових горизонтів;

реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт;

проєктування та будівництво нової сірчанокислотної установки потужністю 85 тис. тонн сірчаної кислоти на рік.

Шмигаль також обіцяє підвищення зарплат гірникам. У 2026 році, за його словами, підвищення відбуватиметься в три етапи – у червні, вересні та грудні. Вже за червень гірники отримали підвищені на 20% оклади.

Наразі "СхідГЗК" перебуває у скрутному фінансовому становищі.

Нагаадаємо:

30 червня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК".