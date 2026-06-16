Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Британія постачтиме Україні збагачений уран для АЕС

Семен Рубан — 16 червня, 11:30
Британія постачтиме Україні збагачений уран для АЕС
Велика Британія профінансує збагачений уран для "Енергоатома" на 210 млн фунтів
Фото: Getty Images

Європейська правда

Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних двох років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві британського уряду.

Зазначається, що це дозволить британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії "Енергоатом".

Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

У пресслужбі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу Urenco, розташованого на північному заході Англії.

Фінансування, забезпечене UKEF, ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну.

"Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти", – йдеться у заяві.

Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль Групи семи для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС.

Велика Британія Енергоатом АЕС уран

уран

Британія постачтиме Україні збагачений уран для АЕС
Шмигаль розповів, як уряд покращить роботу одного з найбільших виробників урану у світі
Уряд збирається корпоратизувати "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

Останні новини