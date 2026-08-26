Росіяни вбили двох шахтарів ДТЕК на Дніпропетровщині

Вночі Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У нього залишилися батько, дружина та двоє дітей.

48-річний Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія та Іллі. Це важка і болюча втрата для всієї великої родини ДТЕК. Світла памʼять нашим колегам", – прокоментували в компанії.

Нагадаємо:

17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

У липні РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.