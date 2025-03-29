"Укрзалізниця" відновила майже усі онлайн-послуги після кібератаки

Онлайн-платформи "Укрзалізниці" з продажу квитків на поїзди працюють стабільно.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, у мобільному застосунку відновили доступ до планування подорожей з пересадками.

Також протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів.

"Черг біля вокзальних кас не спостерігається", – додали у компанії.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працюють майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.