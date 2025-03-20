ЄС планує різко скоротити імпорт українського цукру: причина

Європейська комісія розглядає можливість значного скорочення імпорту українського цукру після скарг фермерів ЄС на падіння цін.

Про це пише Reuters.

Про намір обмежити імпорт заявив єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен на зустрічі з французькими аграріями. За словами джерел, він зазначив, що поставки будуть "значно нижчими" за поточний рівень, але деталей не розкрив.

За даними ЄС, після скасування мит у 2022 році постачання українського цукру зросло з довоєнних 20 тис тонн до понад 500 тис тонн у 2023/24 маркетинговому році. Це призвело до зниження цін на понад 30% за минулий рік.

Єврокомісія відмовилася від коментарів, але визнала занепокоєння фермерів. Україна також не надала офіційної позиції. Водночас заступник міністра економіки Тарас Качка висловив сподівання на компроміс: "Сьогодні у нас ще є час для пошуку конструктивного рішення, у нас ще є кілька тижнів - ми чекаємо".

Раніше Брюссель уже вводив квоти на український цукор – у липні 2023 року ліміт склав 262 650 тонн, а в січні відкрилася друга частина на 109 440 тонн.

Нагадаємо:

В Україні відпускні ціни на цукор із заводу коливаються в межах 24,60–25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.

Україна за перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру.