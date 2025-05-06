Уряд закликав ОЕСР знизити оцінку ризиків для України: наразі вона - найгірша

Перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко закликала генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіаса Корманна перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас.

Про це вона заявила під час заходу за участі генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна у Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

"Наразі Україна належить до сьомого класу ризиків. Ми хотіли звернути вашу (ОЕСР - ред.) увагу і ще раз наголосити про необхідності перекваліфікувати групу ризиків для України на шостий клас", - сказала вона і додала, що це зробить, в першу чергу, страхування ризиків для України більш доступними.

Крім того, Свириденко висловила прохання долучитися експертів ОЕСР до розробки промислової стратегії України та провести експертизу стратегії зайнятості, над якою працює Мінекономіки та яка є маяком для Ukraine Facility.

Згідно з інформацією ОЕСР, всього існує сім класів ризиків, де сьомий – найбільш ризиковий. За системою країн-учасників організації ризик країни охоплює ризик переказу та конвертованості (тобто ризик того, що уряд запровадить контроль над капіталом або валютним курсом, який перешкоджає суб’єкту господарювання конвертувати місцеву валюту в іноземну та/або переказувати кошти кредиторам, які перебувають за межами країни) і випадки форс-мажорних обставин (наприклад, війна, експропріація, революція, громадянські заворушення, повені, землетруси).

Нагадаємо:

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.