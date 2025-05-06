ОЕСР хоче, щоб Україна полегшила регуляторний тягар та сприяла конкуренції

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.

Про це сказано в економічному огляді ОЕСР: Україна 2025, передає "Укрінформ".

В огляді йдеться, що агресивна війна Росії завдала величезної шкоди України та призвела до переміщення близько чверті населення.

Проте після першого потрясіння економіка поступово адаптувалася завдяки ефективним політичним заходам та суттєвій зовнішній підтримці.

Однак ОЕСР застерігає, що ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідність залишаються високими.

ОЕСР також очікує, що потужне відновлення та реконструкція вимагатимуть надійного та прозорого фіскального управління через підвищення ефективності витрат та мобілізації внутрішніх доходів, зберігаючи при цьому значну зовнішню фіскальну підтримку.

Як сказано в огляді, щойно ситуація нормалізується, необхідно створювати умови для реінтеграції демобілізованих військовослужбовців та переміщених осіб у робочу силу.

"Поліпшення рамкових умов для бізнесу шляхом зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, сприяння конкуренції та інноваціям, а також покращення доступу до фінансування буде ключовим для відновлення та сприятиме зростанню інвестицій, підвищенню продуктивності та розвитку експорту", – акцентували в ОЕСР.

Нагадаємо:

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн вважає, що Україна суттєво просунулася в боротьбі проти корупції.