Украина планирует присоединиться к ОЭСР в 2026 году: Шмыгаль назвал достижения государства

Украина планирует присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия заседания ОЭСР на уровне министров.

"Несмотря на войну, Украина продолжает внедрять реформы во всех сферах, чтобы укрепить экономику и создать фундамент для вхождения в клуб развитых стран. Уже в следующем году рассчитываем присоединиться к ОЭСР", - рассказал премьер.

Он напомнил, что два года назад состоялся запуск программы ОЭСР для Украины, которая закладывает основы для вступления страны в эту организацию.

"За эти два года вместе с ОЭСР мы запустили 23 мероприятия и присоединились к восьми правовым инструментам. Создали и запустили в работу антикоррупционную инфраструктуру, практически имплементировали Государственную антикоррупционную программу, которая на 80% соответствует критериям ОЭСР", - отметил Шмыгаль.

Среди достижений украинской власти в реализации программы ОЭСР премьер также назвал масштабирование цифровизации, проведение дерегуляции и приближение к стандартам ОЭСР в сфере приватизации и корпоратизации.

Шмыгаль также рассказал, что представленный ОЭСР экономический обзор Украины зафиксировал положительную динамику реформ в управлении государственными инвестициями и в создании благоприятной инвестиционной среды, а обзор добропорядочности констатировал значительный прогресс Украины в противодействии коррупции.

"Вследствие наших реформ опыт повседневной коррупции украинцев за последние годы снизился с 70% до 15%. Это показатель, меняющий парадигму развития государства с постсоветской на европейскую", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что ключевым для восстановления Украины и роста инвестиций является укрепление верховенства права, облегчение регуляторного бремени, а также содействие конкуренции и инновациям, вместе с улучшением доступа к финансированию.