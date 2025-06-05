Япония поможет Украине средствами из активов РФ: куда пойдут деньги

Кредит на сумму более 3 миллиардов долларов предоставит Япония в рамках инициативы G7 ERA. Его будут обслуживать за счет замороженных российских активов.

Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов

5 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали соглашение о предоставлении Украине кредита на 471,9 млрд иен (более 3 млрд долларов).

Финансирование состоится в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), который предусматривает мобилизацию доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины. Общий объем программы составляет около 50 млрд долларов.

Полученные средства будут направлены на ключевые расходы Государственного бюджета. Министр Марченко поблагодарил правительство Японии и JICA за устойчивую поддержку, которую Украина получает с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним:

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение о предоставлении Украине кредита объемом до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов США).