Рада розблокувала закон про зміни до бюджету-2026, проваливши шість голосувань

Верховна Рада провалила усі шість проєктів Постанов про скасування рішення від 10 червня 2026 року про прийняття в цілому закону про зміни до держбюджету-2026.

Про це стало відомо із засідання Верховної ради.

Зміни в бюджет, ухвалені 10 червня 2026 року, передбачають збільшення витрат на оборону та безпеку завдяки отриманню 45 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan.

1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн – у резерв сектору безпеки й оборони.

Ще 40 млрд грн підуть на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Інші 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.

У Раду подали шість проєктів постанов про скасування ухвалення закону. Після цього, у четвер, 18 червня, відбулося позачергове засідання Ради з голосуванням за ці проєкти.

Результати голосувань:

•⁠ ⁠15224-П - 23 голоси із 226 мінімально необхідних.

•⁠ ⁠15224-П1 - 24.

•⁠ ⁠15224-П2 - 22.

•⁠ ⁠15224-П3 - 20.

•⁠ ⁠15224-П4 - 21.

•⁠ ⁠15224-П5 - 19.

•⁠ ⁠15224-П6 - 19.

Провал голосування за ці постанови розблокував підписання головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком закону про зміни до держбюджету і подальше його направлення на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро.

8 червня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.