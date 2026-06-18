Рада розблокувала закон про зміни до бюджету-2026, проваливши шість голосувань
Верховна Рада провалила усі шість проєктів Постанов про скасування рішення від 10 червня 2026 року про прийняття в цілому закону про зміни до держбюджету-2026.
Про це стало відомо із засідання Верховної ради.
Зміни в бюджет, ухвалені 10 червня 2026 року, передбачають збільшення витрат на оборону та безпеку завдяки отриманню 45 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan.
1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн – у резерв сектору безпеки й оборони.
Ще 40 млрд грн підуть на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Інші 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
У Раду подали шість проєктів постанов про скасування ухвалення закону. Після цього, у четвер, 18 червня, відбулося позачергове засідання Ради з голосуванням за ці проєкти.
Результати голосувань:
• 15224-П - 23 голоси із 226 мінімально необхідних.
• 15224-П1 - 24.
• 15224-П2 - 22.
• 15224-П3 - 20.
• 15224-П4 - 21.
• 15224-П5 - 19.
• 15224-П6 - 19.
Провал голосування за ці постанови розблокував підписання головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком закону про зміни до держбюджету і подальше його направлення на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо:
Наприкінці травня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро.
8 червня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.