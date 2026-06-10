Bolt після смертельної ДТП у Києві блокуватиме водіїв за небезпечну їзду

Bolt після смертельної ДТП у Києві заявив, що назавжди блокуватиме водіїв, на яких надійшли щонайменше дві скарги щодо перевищення швидкості або небезпечної манери водіння.

Про це повідомила пресслужба компанії у Threads.

У компанії повідомили, що після аварії переглянули внутрішні процедури реагування. Такі скарги розглядатимуть у першочерговому порядку, а сам Bolt працює над розширенням функціоналу застосунку для посилення контролю за дотриманням ПДР.

Акаунт водія, який потрапив у ДТП, заблокували одразу після того, як компанія отримала першу інформацію про аварію. У Bolt заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та підтримують контакт із пасажиркою.

Нагадаємо:

У Солом'янському районі Києва автомобіль Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Внаслідок аварії загинули 4 людини, ще троє – поранені.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.

Водій Mercedes, який влетів у перехід з людьми в Києві 5 червня, на момент аварії виконував замовлення таксі: у машині з ним була 41-річна пасажирка.