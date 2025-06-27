У пункті пропуску на кордоні з Польщею обмежили рух

Оформлення легкових автомобілів на території пункту пропуску "Медика" (Польща, на виїзд з України) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху, рух буде ускладнений.

Про це повідомляє Держприкордонслужби.

На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин.

У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів.

У ДПСУ також попередили, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція.

"Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути", - зазначено прикордонники.

За їх даними, найменше навантаження фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця».

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспортних засобів в обох напрямках через технічні несправності в базі даних.