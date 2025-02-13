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В Полтаві придбали сіль на 44 мільйони, але її так і не доставили

Володимир Тунік-Фриз — 13 лютого, 17:50
В Полтаві придбали сіль на 44 мільйони, але її так і не доставили
Фото з відкритих джерел

Київський районний суд Полтави наклав арешт на майно та рахунки підприємства "ДБК Квант", яке звинуватили у розкраданні понад 43 млн грн з місцевого бюджету.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

З матеріалів справи відомо, що наприкінці 2022 року Управління ЖКГ Полтавської міської ради уклало договір з харківською компанією "ДБК Квант" про постачання 3 тис. тонн технічної солі для посипання доріг на суму понад 43 млн грн.

Керівник та власник фірми Олександр Кравченко не поставив товар та підробив звітну документацію.

Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі 43,8 млн грн.

Для керівника компанії обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України викрило жителя Дніпропетровщини, який організував незаконне виготовлення та розповсюдження алкогольних напоїв.

бюджет корупція

корупція

В Полтаві придбали сіль на 44 мільйони, але її так і не доставили
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