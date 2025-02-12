Незаконне виробництво алкоголю: БЕБ оголосило про підозру організатору та спільникам

Бюро економічної безпеки України викрило жителя Дніпропетровщини, який організував незаконне виготовлення та розповсюдження алкогольних напоїв.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з даними слідства, чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, працював без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.

Встановлено, що підозрюваний залучив до незаконної діяльності ще 5 осіб. Продукцію виготовляли кустарним способом та зберігали у гаражних приміщеннях у Кривому Розі. Фігуранти налагодили канали постачання сировини й тари: тетрапаків, картонних коробок із написами відомих марок горілки та віскі, пластикової тари різного об’єму, спирту етилового, барвників, ароматизаторів тощо.

Готову фальсифіковану продукцію продавали фізичним особам та підприємцям на території Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 2,5 тонни спирту, фальсифіковані алкогольні напої різних відомих марок в полімерних пляшках та упаковках "бег-ін-бокс" з етикетками та маркуванням й без них, бочки, концентрати, автомобілі тощо.

Згідно з висновками експертизи, вилучені алкогольні напої є спиртовими сумішами, що виготовлені саморобним способом, з порушенням технології виробництва, містять етиловий спирт та не відповідають вимогам ДСТУ.

БЕБ повідомило фігурантам про підозру.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.