В Полтаве приобрели соль на 44 миллиона, но ее так и не доставили

Киевский районный суд Полтавы наложил арест на имущество и счета предприятия "ДСК Квант", которое обвинили в хищении более 43 млн грн из местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Из материалов дела известно, что в конце 2022 года Управление ЖКХ Полтавского городского совета заключило договор с харьковской компанией "ДСК Квант" о поставке 3 тыс. тонн технической соли для посыпки дорог на сумму более 43 млн грн.

Руководитель и владелец фирмы Александр Кравченко не поставил товар и подделал отчетную документацию.

Суд принял решение об аресте корпоративных прав и денежных средств компании в размере 43,8 млн грн.

Для руководителя компании избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 8 млн грн.

Напомним:

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