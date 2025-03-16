У Львівському аеропорті назвали терміни ймовірного відкриття – ВЗ

Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького можуть відкрити для польотів вже наприкінці весни.

Про це повідомила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська, передає "Високий Замок".

Як повідомляє видання, за оптимістичним сценарієм аеропорт може поновити свою роботу у квітні-травні 2025 року, за іншим сценарієм – влітку.

Окрім цього, за інформацією "Високого замку", в уряді розглядають можливість відкриття аеропорту в Ужгороді.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", — зазначила Романовська.

Близько семи міжнародних авіакомпаній готові відновити польоти до України впродовж місяця після відкриття терміналів.

За словами Романовської, мова йде про Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT.

"Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up… Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити.

Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", – додала гендиректорка Львівського аеропорту.

Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

Місцева влада розглядає можливість поновити і запустити після війни міжнародний аеропорт "Житомир". Для цього потрібно інвестувати $20 млн. Залучити ці кошти планують з кількох джерел.