Во Львовском аэропорту назвали сроки вероятного открытия - ВЗ

Львовский международный аэропорт имени Даниила Галицкого могут открыть для полетов уже в конце весны.

Об этом сообщила гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская, передает "Высокий Замок".

Как сообщает издание, по оптимистическому сценарию аэропорт может возобновить свою работу в апреле-мае 2025 года, по другому сценарию - летом.

Кроме этого, по информации "Высокого замка", в правительстве рассматривают возможность открытия аэропорта в Ужгороде.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", - отметила Романовская.

Около семи международных авиакомпаний готовы возобновить полеты в Украину в течение месяца после открытия терминалов.

По словам Романовской, речь идет о Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT.

"Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up... В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты.

Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", - добавила гендиректор Львовского аэропорта.

Напомним:

Руководство Международного аэропорта (МА) "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air по оперативному запуску авиаперевозок после открытия воздушного пространства.

Местные власти рассматривают возможность восстановить и запустить после войны международный аэропорт "Житомир". Для этого нужно инвестировать $20 млн. Привлечь эти средства планируют из нескольких источников.