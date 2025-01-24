"Без гарантій безпеки": влада Києва знайшла порушення у пасажирських перевізників

Київська влада за чотири дні перевірила 430 пасажирських перевізників і склала 95 актів на 1,65 млн грн. Серед порушень - відсутність дозвільних документів і недотримання режиму праці та відпочинку водіїв.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у координації з "Укртрансбезпекою з 20 січня у Києві проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників.

"Перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. Лише за чотири дні перевірили 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 млн 650 тис. грн", - розповів Ткаченко.

За даними начальника МВА, серед порушень - відсутність дозвільних документів у водіїв, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки, недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров'я всіх учасників руху.

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