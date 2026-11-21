У Києві рух Південним мостом з правого на лівий берег наразі дозволили лише громадському транспорту.

Про це інформує начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Оновлення щодо руху транспорту Південним мостом: з правого на лівий берег рух дозволений виключно громадському транспорту з дотриманням дистанції", – написав він у Телеграм.

З лівого на правий берег продовжують їхати вантажівки масою до 10 тонн, громадський транспорт масою до 18 тонн та легковий транспорт, додав він.

Нагадаємо:

Раніше у КМДА повідомляли, що на Південному мосту із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим.