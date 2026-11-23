У Києві поїзди на "червоній" лінії метрополітену тимчасово курсують від станції "Академмістечко" до "Театральної" та від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Про це інформує КП "Київський метрополітен".

Зміни в роботі столичного метрополітену: у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна", у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

Втім, зміни руху тривали недовго: згодом Київський метрополітен повідомив, що рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлений у звичайному режимі.

Під час тривалої повітряної тривоги станції метро працюють і як укриття, і кількість людей на платформах може швидко зростати, тому заради безпеки пасажирів тимчасово змінюють організацію руху поїздів, нагадує "Київський метрополітен".

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті", – говориться у повідомленні.

Раніше у Київпастранс повідомили, що через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.

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