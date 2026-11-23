Росіяни поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури у Києві, на його території зайнялися автівки.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння автівок на території обʼєкту критичної інфраструктури", – повідомив він.

Екстрені служби прямують на місце, додав Кличко.

Також він повідомив, що у Шевченківському районі, в центрі міста, внаслідок падіння уламків палає автівка.

"Попередньо, в Шевченківському районі є постраждалі. Медики прямують на виклик", – написав Кличко у Телеграм.

Нагадаємо:

Росіяни від учорашнього вечора атакують залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру, наслідки зафіксовані у дванадцяти областях і Києві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

У ніч на 23 листопада російські загарбники атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, 60 із них реактивні, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Внаслідок обстрілів енергетики та бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

За два дні ворог атакував чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, по більшості з них ворог бив уже не раз.