Киев остался единственным городом в стране, где останавливают общественный транспорт во время тревог - активисты

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время тревог.

Такие данные приводят активисты ОО "Пассажиры Киева".

По их данным, в Хмельницком и Ивано-Франковске уже несколько месяцев не останавливают коммунальный транспорт.

Например, во Франковске базово транспорт работает во время тревог, а останавливается отдельным оперативным распоряжением в случае реальной высокой угрозы обстрела.

Остановка коммунального транспорта во время тревог, как считают активисты, "создает транспортные проблемы для сотен тысяч пассажиров наземного транспорта и метро".

"Люди мерзнут под остановками на морозе или переплачивают сотни гривен за такси. Страдают и водители, которые не могут переехать с левого берега на правый через Дарницкий мост", - указано в сообщении ОО "Пассажиры Киева".

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Напомним:

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги. Их авторы отмечали, что решение нелогичное, а передвигаться по городу без собственного автомобиля сложно. Кроме того, по данным активистов, городской бюджет недополучает миллиарды гривен из-за простоя коммунального транспорта.

По состоянию на 2023 год транспорт во время тревоги останавливали в трех городах Украины, удаленных от зоны боевых действий: Хмельницком, Ивано-Франковске и Киеве.