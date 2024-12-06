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Киев остался единственным городом в стране, где останавливают общественный транспорт во время тревог - активисты

Виктор Волокита — 6 декабря, 12:26
Киев остался единственным городом в стране, где останавливают общественный транспорт во время тревог - активисты
Фото з петиції на сайті КМДА про скасування заборони руху громадського транспорту під час повітряної тривоги

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время тревог.

Такие данные приводят активисты ОО "Пассажиры Киева".

По их данным, в Хмельницком и Ивано-Франковске уже несколько месяцев не останавливают коммунальный транспорт.

Например, во Франковске базово транспорт работает во время тревог, а останавливается отдельным оперативным распоряжением в случае реальной высокой угрозы обстрела.

Остановка коммунального транспорта во время тревог, как считают активисты, "создает транспортные проблемы для сотен тысяч пассажиров наземного транспорта и метро".

"Люди мерзнут под остановками на морозе или переплачивают сотни гривен за такси. Страдают и водители, которые не могут переехать с левого берега на правый через Дарницкий мост", - указано в сообщении ОО "Пассажиры Киева".

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Напомним:

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги. Их авторы отмечали, что решение нелогичное, а передвигаться по городу без собственного автомобиля сложно. Кроме того, по данным активистов, городской бюджет недополучает миллиарды гривен из-за простоя коммунального транспорта.

По состоянию на 2023 год транспорт во время тревоги останавливали в трех городах Украины, удаленных от зоны боевых действий: Хмельницком, Ивано-Франковске и Киеве.

транспорт Киев

Киев

Киев остался единственным городом в стране, где останавливают общественный транспорт во время тревог - активисты
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