У Києві не планують відключати гарячу воду влітку: лише в окремих випадках

Поширена у медіа інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

"Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань", – йдеться в повідомленні.

У "Київтеплоенерго"додали, що зазвичай аварійні ситуації "Київтеплоенерго" ліквідовує впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу.

Нагадаємо:

Раніше низка медіа, у тому числі сайт ТСН, поширили заяву засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка про відсутність гарячої води влітку у Києві.