В Киеве не планируют отключать горячую воду летом: только в отдельных случаях
Распространенная в медиа информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве не соответствует действительности.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".
"Будут поставлять горячую воду летом в штатном режиме. Отдельные случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний", - говорится в сообщении.
В "Киевтеплоэнерго" добавили, что обычно аварийные ситуации "Киевтеплоэнерго" ликвидирует в течение суток, после чего сразу восстанавливает услугу.
Напомним:
Ранее ряд медиа, в том числе сайт ТСН, распространили заявление основателя ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко об отсутствии горячей воды летом в Киеве.