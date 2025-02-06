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Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування

Cергій Мельник — 6 лютого, 16:08
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування
Getty Images

Українці вважають, що зростання цін та економічна криза є найбільшими проблемами країни у наступні 12 місяців.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Соцгрупа "Рейтинг"

Основними загрозами для українців, згідно з опитуванням, є зростання цін. Про це повідомило 33% респондентів, економічна криза турбує 32% респондентів.

Менше опитаних бояться посилення обстрілів – 27% та подальшої окупації територій – 25%.

Основні погіршення українці помічають в економічній та політичній ситуації: 80% та 62% відповідно.

Дослідження було проведено у листопаді – грудні 2024 року. Було опитано 5600 українців усіх областей крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо:

Майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці - збройна агресія Росії.

опитування економіка

економіка

Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування
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