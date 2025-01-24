В Україні погіршилась оцінка рівня корупції – опитування НАЗК

Майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці - збройна агресія Росії.

Про це свідчать результати дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", оприлюдненого Національним агентством із питань запобігання корупції (НАЗК).

Опитані українці зазначають суттєве зростання рівня корупції у 2024 році.

Зростання рівня корупції протягом минулого року помітили 69,1% населення (+7,9 відсоткового пункта до 2023 року – 61,2%) та 57% представників бізнесу (+10,7 відсоткового пункта до 2023 року – 46,3%).

Населення вважає найкорумпованішою сферою судову систему, бізнес - митницю.

Третьою головною проблемою населення України вважає високу вартість життя і низькі доходи (67,5%), а бізнес – міграцію населення (69,2%).

Нагадаємо:

Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році.